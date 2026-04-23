İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Mavriki Londona iyulun sonunadək vaxt verib

    Mavriki Londona iyulun sonunadək vaxt verib

    Mavriki Çaqos arxipelaqının Afrika dövlətinin yurisdiksiyasına verilməsinə dair Böyük Britaniya ilə razılaşmanın başa çatdırılmasını iyulun sonunadək gözləməyə hazırdır.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mavrikinin Baş prokuroru Qevin Qlover bildirib.

    Qeyd olunub ki, Britaniya nümayəndə heyəti ABŞ Prezidenti Donald Trampın etirazları səbəbindən sövdələşmə dayandırıldıqdan sonra ilk dəfə Mavrikinin Baş naziri Navin Ramqulam ilə görüş keçirib.

    Razılaşma Dieqo-Qarsiya adasındakı birgə ABŞ-Britaniya hərbi bazasından istifadə hüququ saxlanılmaqla, Çaqos üzərində suverenliyin Mavrikiyə verilməsini nəzərdə tutur.

    Qloverin sözlərinə görə, ABŞ hökumətinin sövdələşmənin irəliləməsi üçün lazımi razılığı verib-verməyəcəyi ilə bağlı ölkədə aydınlıq yoxdur.

    "Biz onlara iyulun sonunadək vaxt verəcəyik. O vaxta qədər gözləyəcəyik, daha sonra isə Mavriki hökuməti Böyük Britaniyadakı vəziyyətin necə inkişaf edəcəyindən asılı olaraq sonrakı addımları müəyyənləşdirməli olacaq", - o qeyd edib.

    Çaqos Böyük Britaniya
    Маврикий дал Лондону время до конца июля для завершения сделки по Чагосу
    Mauritius tells UK it will wait until end-July for Chagos deal

    ABŞ ordusu növbəti beş ildə təxminən 4300 "JASSM" raketi almağı planlaşdırır

    Müctəba Xamenei: İranlıların birliyi ABŞ-ni sarsıdıb

    Zelenski Qafqaz ölkələrinə HHM sahəsində əməkdaşlıq təklif edib

    Tramp Con Felanın öz administrasiyasına qayıtmasını istisna etməyib

    Gəncədə üç nəfər dərmandan zəhərlənib, biri ölüb

    İtv-nin baş direktoru vəzifəsinə sənəd qəbulu başlayıb

    Starmer Britaniyada proksi hücumlar təhlükəsinin artdığını bəyan edib

    Şavkat Mirziyoyevə Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq haqqında məlumat verilib

    Tramp: İranla müqavilə yalnız ABŞ-yə sərf edəndə bağlanacaq

