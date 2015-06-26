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    ​Маттео Ренци: Главы ЕС намерены сохранить Грецию в зоне евро

    Ренци: Все лидеры ЕС согласны с необходимостью сохранить Грецию в зоне евро. Решение должно быть принято не позднее субботы

    Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Лидеры Евросоюза намерены сохранить Грецию в зоне евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Италии Маттео Ренци.

    "Все лидеры ЕС согласны с необходимостью сохранить Грецию в зоне евро. Решение должно быть принято не позднее субботы", - сказал он.

    В субботу 27 июня в Брюсселе пройдет четвертое с начала недели внеплановое заседание Еврогруппы по Греции, на котором может быть утверждено соглашение между Афинами и кредиторами - Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом о плане структурных реформ Греции, направленных на повышение бюджетных доходов и о разблокировании 7,2 млрд. евро недоиспользованной помощи.

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