​Маттео Ренци: Главы ЕС намерены сохранить Грецию в зоне евро

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Лидеры Евросоюза намерены сохранить Грецию в зоне евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Италии Маттео Ренци.

"Все лидеры ЕС согласны с необходимостью сохранить Грецию в зоне евро. Решение должно быть принято не позднее субботы", - сказал он.

В субботу 27 июня в Брюсселе пройдет четвертое с начала недели внеплановое заседание Еврогруппы по Греции, на котором может быть утверждено соглашение между Афинами и кредиторами - Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом о плане структурных реформ Греции, направленных на повышение бюджетных доходов и о разблокировании 7,2 млрд. евро недоиспользованной помощи.