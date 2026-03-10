Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 12:35
Президент Италии Серджо Маттарелла созвал на 13 марта заседание Высшего совета обороны страны.
Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.
В числе основных тем заседания приводятся - ситуация на Ближнем Востоке, поддержка стран Персидского залива, усиление безопасности внутри страны.
По данным СМИ, в первые дни начала операции США и Израиля против Ирана в Риме серьезно опасались, что целью иранских ракет может стать даже юг Италии.
Последние новости
12:46
Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяцаФинансы
12:46
Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтопливаДругие страны
12:44
СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в странеВ регионе
12:43
Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в ГрузииВ регионе
12:40
Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-кодуВнутренняя политика
12:36
Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракетыВ регионе
12:35
Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны ИталииДругие страны
12:34
Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДАБизнес
12:31