Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла созвал на 13 марта заседание Высшего совета обороны страны.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

В числе основных тем заседания приводятся - ситуация на Ближнем Востоке, поддержка стран Персидского залива, усиление безопасности внутри страны.

По данным СМИ, в первые дни начала операции США и Израиля против Ирана в Риме серьезно опасались, что целью иранских ракет может стать даже юг Италии.