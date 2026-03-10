Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 12:35
    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Президент Италии Серджо Маттарелла созвал на 13 марта заседание Высшего совета обороны страны.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

    В числе основных тем заседания приводятся - ситуация на Ближнем Востоке, поддержка стран Персидского залива, усиление безопасности внутри страны.

    По данным СМИ, в первые дни начала операции США и Израиля против Ирана в Риме серьезно опасались, что целью иранских ракет может стать даже юг Италии.

    Операция США и Израиля против Ирана Серджо Маттарелла
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяца

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    12:43

    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    12:40

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    12:36

    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

    В регионе
    12:35

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    12:34

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

    Бизнес
    12:31

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    Лента новостей