Первая женщина-ученый, занимавшая руководящую должность в NASA, ушла из жизни

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Ученая Нэнси Грейс Роман, известная также, как "мать телескопа "Хаббл", скончалась в США. Ей было 93 года. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Report.

Роман известна своей причастностью к разработке знаменитого телескопа, а также тем, что стала первой женщиной, занявшей руководящую должность в NASA. Степень доктора наук по астрономии она получила в 1949 году, ее карьера в управлении началась в 1959. Роман покинула NASA в 1979 году, затем работала по контракту с Центром космических полетов Годдарда.

Телескоп "Хаббл" был запущен в 1990 году. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.