​Мать из Нидерландов забрала дочь у террористов в Сирии

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Гражданка Нидерландов вернулась из Сирии вместе с дочерью, которая, выйдя замуж за террориста из "Исламского государства Ирака и Леванта", оказалась в городе Ракка.

Как передает Report, женщина отправилась в Сирию, несмотря на рекомендации полиции не подвергать себя риску и отказаться от поездки.

Сразу по возвращении в Нидерланды ее дочь Айша была арестована. Она покинула родину в феврале и вышла замуж за террориста "Исламского государства" - голландца турецкого происхождения.

Однако брак оказался несчастливым, и Айша обратилась за помощью к родным.