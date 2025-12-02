Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Масштабные протесты против бюджетной политики проходят в Софии и других городах Болгарии

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 00:48
    Масштабные протесты против бюджетной политики проходят в Софии и других городах Болгарии

    Массовые акции против бюджетной политики Болгарии вновь проходят в Софии и ряде других городов страны.

    Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, в организованной оппозицией мирной акции в Софии участвуют более 20 тыс. человек. Протестующие полностью заполнили пространство между зданиями правительства, парламента и администрации президента. Столичная полиция применила слезоточивый газ.

    Около 21:30 (23:30 по бакинскому времени) ситуация резко обострилась. Во время шествия группа провокаторов в масках начала забрасывать полицейских, охранявших здание, где расположен офис поддерживающей правительство политической партии "ДПС - Новое начало", бутылками, другими подручными предметами и пиротехникой. Они также пытались прорваться внутрь, разбив двери и несколько окон. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить нападавших. Столкновения транслировал телеканал Bulgaria On Air.

    Участники протестов выражают недовольство проектом государственного бюджета на 2026 год, который сейчас рассматривается парламентом.

    протесты Болгария
    Elvis

    Последние новости

    01:23

    Белый дом: Трамп обсудит ситуацию с Венесуэлой с командой по нацбезопасности

    Другие страны
    00:48

    Масштабные протесты против бюджетной политики проходят в Софии и других городах Болгарии

    Другие страны
    00:14

    Компании США могут заменить "Лукойл" в управлении нефтяным месторождением в Ираке

    Другие страны
    23:52

    Члены Совбеза ООН впервые посетят Сирию

    Другие страны
    23:34

    Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

    Другие страны
    23:28

    Макрон обсудил с Трампом урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    23:19

    Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения

    Другие страны
    23:07

    В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие

    В регионе
    22:55

    ООН: Атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

    Другие страны
    Лента новостей