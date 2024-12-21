Маск заявил о скором исчезновении Европы

Страны Европы, и в частности Германия, в настоящее время находятся на грани исчезновения из-за низкой рождаемости.

Страны Европы, и в частности Германия, в настоящее время находятся на грани исчезновения из-за низкой рождаемости.

Как передает Report , об этом на своей странице в соцсети Х написал основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск.

"Они (Германия и остальные европейские страны — ред.) находятся под угрозой исчезновения", — отметил он.

По мнению Маска, Германия и Европа находятся в глубоком кризисе по причине низкого уровня рождаемости.

Ранее миллиардер предупредил, что человечество столкнулось с угрозой крупного демографического кризиса, в результате которого могут исчезнуть целые народы. Маск подчеркнул, что культуры Италии, Франции и Японии также находятся в опасности.