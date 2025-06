Маск заявил, что сожалеет о своих постах про Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях, посвященных президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал он.

Ранее Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава вашингтонской администрации пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.