Маск: В системе соцобеспечения США числятся 300-летние "вампиры"

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет.

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные он привел в соцсети "X".

"Согласно базе данных [службы] социального обеспечения, здесь приводится количество людей в каждой возрастной группе, у которых в графе "смерть" указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм о вампирах) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение", - написал Маск.

В приведенной таблице указывается, что в системе соцобеспечения как формально живые все еще фигурируют два лица в возрасте 240-369 лет, почти 3 тыс. лиц в возрасте 200-229 лет, а также порядка 8,9 млн лиц в возрасте 120-199 лет.

Официальный аккаунт DOGE в "X" прокомментировал пост Маска, ведомство указало, что займется рассмотрением этого вопроса.