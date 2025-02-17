О нас

Маск: В системе соцобеспечения США числятся 300-летние "вампиры"

Маск: В системе соцобеспечения США числятся 300-летние "вампиры" Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 12:32
Маск: В системе соцобеспечения США числятся 300-летние вампиры

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные он привел в соцсети "X".

"Согласно базе данных [службы] социального обеспечения, здесь приводится количество людей в каждой возрастной группе, у которых в графе "смерть" указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм о вампирах) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение", - написал Маск.

В приведенной таблице указывается, что в системе соцобеспечения как формально живые все еще фигурируют два лица в возрасте 240-369 лет, почти 3 тыс. лиц в возрасте 200-229 лет, а также порядка 8,9 млн лиц в возрасте 120-199 лет.

Официальный аккаунт DOGE в "X" прокомментировал пост Маска, ведомство указало, что займется рассмотрением этого вопроса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mask: ABŞ-nin sosial təminat sistemində 300 yaşlı "vampirlər" var
Версия на английском языке Musk: US Social Security Database has 300-year-old 'vampires'

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
10 февраля 2025 г. 14:34
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi