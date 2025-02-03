Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID

Идет процесс ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

Идет процесс ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети "Х".

"Мы в процессе ликвидации USAID", - заявил он.

По словам Маска, USAID не подлежит восстановлению. "Это не червивое яблоко, а просто комок червей... Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего", - добавил он.

Ранее сегодня Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия.

"Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?" - отметил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в воскресенье на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона заявил, что в руководстве американского Агентства по международному развитию (USAID) находятся "радикалы-помешанные".

"USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение", - сказал он.

В конце января стало известно о том, что в административный отпуск с сохранением полной зарплаты и льгот до дальнейшего уведомления отправили более 50 госслужащих USAID.