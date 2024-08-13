Маск сообщил, что во время аудиоинтервью с Трампом на Х была совершена кибератака

Маск сообщил, что во время аудиоинтервью с Трампом на Х была совершена кибератака

Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск сообщил, что платформа подверглась DDOS-атаке во время интервью с бывшим президентом США и кандидатом на этот пост от Республиканской парии Дональдом Трампом.

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Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск сообщил, что платформа подверглась DDOS-атаке во время интервью с бывшим президентом США и кандидатом на этот пост от Республиканской парии Дональдом Трампом. Как сообщает Report , об этом Маск сообщил на своей странице в упомянутой соцсети. "Судя по всему, на Х произошла массовая DDOS-атака. В худшем случае мы продолжим работу (интервью с Трампом - ред.) с меньшим количеством живых слушателей и опубликуем беседу позже", - уточнил он. Позднее Маск отметил, что команда Х протестировала систему аудиоинтервью с 8 миллионами слушателей, которые подключились к трансляции одновременно. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram