Маск сообщил, что во время аудиоинтервью с Трампом на Х была совершена кибератака

Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск сообщил, что платформа подверглась DDOS-атаке во время интервью с бывшим президентом США и кандидатом на этот пост от Республиканской парии Дональдом Трампом.
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"Судя по всему, на Х произошла массовая DDOS-атака. В худшем случае мы продолжим работу (интервью с Трампом - ред.) с меньшим количеством живых слушателей и опубликуем беседу позже", - уточнил он.
Позднее Маск отметил, что команда Х протестировала систему аудиоинтервью с 8 миллионами слушателей, которые подключились к трансляции одновременно.