Маск призвал распустить парламент Великобритании

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, выступая онлайн на акции правого активиста Томми Робинсона, призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

"У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование", - заявил предприниматель.

Маск отметил, что Британия страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничении свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах.

Отметим, что в субботу в центре Лондона прошла демонстрация, организованная основателем правой организации English Defence League, известным активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном. По данным полиции, число участников акции уже достигло 110 тысяч.

В ходе демонстрации также были зафиксированы стычки между протестующими и правоохранителями, были задержаны девять человек.