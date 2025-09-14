Маск призвал распустить парламент Великобритании
- 14 сентября, 2025
- 00:14
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, выступая онлайн на акции правого активиста Томми Робинсона, призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.
"У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование", - заявил предприниматель.
Маск отметил, что Британия страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничении свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах.
Отметим, что в субботу в центре Лондона прошла демонстрация, организованная основателем правой организации English Defence League, известным активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном. По данным полиции, число участников акции уже достигло 110 тысяч.
В ходе демонстрации также были зафиксированы стычки между протестующими и правоохранителями, были задержаны девять человек.