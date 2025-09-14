Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 00:14
    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, выступая онлайн на акции правого активиста Томми Робинсона, призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

    "У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование", - заявил предприниматель.

    Маск отметил, что Британия страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничении свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах.

    Отметим, что в субботу в центре Лондона прошла демонстрация, организованная основателем правой организации English Defence League, известным активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном. По данным полиции, число участников акции уже достигло 110 тысяч.

    В ходе демонстрации также были зафиксированы стычки между протестующими и правоохранителями, были задержаны девять человек.

    Илон Маск парламент Великобритании роспуск парламента протесты
    Mask Böyük Britaniya parlamentinin buraxılmasına çağırıb

    Последние новости

    01:07

    В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричества

    Происшествия
    00:50

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб один человек

    Происшествия
    00:14

    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Другие страны
    23:42

    Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в Тегеране

    В регионе
    23:27

    Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного судна

    Другие страны
    23:13

    Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением суда

    Другие страны
    22:58

    Politico: ЕС может задействовать замороженные активы РФ в виде долговых расписок

    Другие страны
    22:41

    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

    Индивидуальные
    22:33

    Келлог: 19 дронов в Польше неслучайны, Путин сдвигает границы

    Другие страны
    Лента новостей