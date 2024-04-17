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Маск подверг резкой критике миграционную политику США

Маск подверг резкой критике миграционную политику США Американский миллиардер Илон Маск счел безумием миграционную политику властей США, которая за последние три года позволила проникнуть на территорию страны более 7 млн незаконных мигрантов.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 02:16
Маск подверг резкой критике миграционную политику США

Американский миллиардер Илон Маск счел безумием миграционную политику властей США, которая за последние три года позволила проникнуть на территорию страны более 7 млн незаконных мигрантов.

Как передает Report, предприниматель прокомментировал в соцсети X пост американской журналистки Эшли Сент-Клер, которая сообщила, что более тысячи нелегальных мигрантов в Нью-Йорке вышли на протест к зданию городской ратуши.

"Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей - это безумие", - отметил он.

Митингующие недовольны тем, что их отправляют во временные приюты, и требуют вместо этого предоставления постоянного жилья, а также разрешения на работу, пишет газета New York Post.

Маск отметил, что указанное журналисткой число нелегальных мигрантов, проникнувших на территорию США за последние три года, - 7,2 млн - превышает население в 36 американских штатах.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask ABŞ hakimiyyətinin miqrasiya siyasətini tənqid edib

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