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Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США

Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США Бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не планирует голосовать за действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства.
Другие страны
22 января 2024 г. 03:46
Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США

Бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не планирует голосовать за действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства.

Как передает Report, о нежелании поддерживать нынешнего хозяина Белого дома предприниматель написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Миллиардер опубликовал соответствующий комментарий под постом, посвященным его интервью для телеканала CNBC. В ходе беседы с журналистами Маск признался, что на выборах в 2020 году отдал свой голос за Байдена.

"Не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз", - отметил бизнесмен.

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Версия на азербайджанском языке Mask prezident seçkilərində Baydenə səs verməkdən imtina edib

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