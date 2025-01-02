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Маск обвинил Байдена в госизмене

Маск обвинил Байдена в госизмене Администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.
Другие страны
2 января 2025 г. 08:09
Маск обвинил Байдена в госизмене

Администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Как передает Report, об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.

"Сто процентов государственная измена", — подчеркнул он.

Так предприниматель оценил пост одного из пользователей соцсети, который считает, что при Байдене власти США специально открыли границы для мигрантов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что иммиграционная и таможенная службы США выслали из страны 271,4 тысячи мигрантов за последний фискальный год.

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