Маск обвинил Байдена в госизмене

Администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Как передает Report , об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.

"Сто процентов государственная измена", — подчеркнул он.

Так предприниматель оценил пост одного из пользователей соцсети, который считает, что при Байдене власти США специально открыли границы для мигрантов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что иммиграционная и таможенная службы США выслали из страны 271,4 тысячи мигрантов за последний фискальный год.