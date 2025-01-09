Маск обсуждает с союзниками смещение Стармера с поста премьера Британии

Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждает с "союзниками, придерживающимися правых взглядов", возможность смещения Кира Стармера с поста премьера Великобритании.

Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждает с "союзниками, придерживающимися правых взглядов", возможность смещения Кира Стармера с поста премьера Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

"Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, каким образом можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Британии до следующих всеобщих выборов, которые по закону должны состояться не позднее 15 августа 2029 года", - пишет издание.

По данным издания, предприниматель пытается оценить вероятность смены премьера Британии до следующих выборов при помощи альтернативных политических движений, в частности, британской правопопулисткой партии Reform UK. Маск изучает кандидатов, которые могут возглавить эту партию вместо нынешнего лидера Найджела Фаража, с которым у предпринимателя случился разлад. Согласно источникам, он также стремится понять, каким образом можно добиться смены руководства Reform UK.

Ранее Маск назвал "злом" британского премьера на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране.