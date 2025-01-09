О нас

Маск обсуждает с союзниками смещение Стармера с поста премьера Британии

Маск обсуждает с союзниками смещение Стармера с поста премьера Британии Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждает с "союзниками, придерживающимися правых взглядов", возможность смещения Кира Стармера с поста премьера Великобритании.
Другие страны
9 января 2025 г. 10:26
Маск обсуждает с союзниками смещение Стармера с поста премьера Британии

Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждает с "союзниками, придерживающимися правых взглядов", возможность смещения Кира Стармера с поста премьера Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

"Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, каким образом можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Британии до следующих всеобщих выборов, которые по закону должны состояться не позднее 15 августа 2029 года", - пишет издание.

По данным издания, предприниматель пытается оценить вероятность смены премьера Британии до следующих выборов при помощи альтернативных политических движений, в частности, британской правопопулисткой партии Reform UK. Маск изучает кандидатов, которые могут возглавить эту партию вместо нынешнего лидера Найджела Фаража, с которым у предпринимателя случился разлад. Согласно источникам, он также стремится понять, каким образом можно добиться смены руководства Reform UK.

Ранее Маск назвал "злом" британского премьера на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi