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Маск назвал содействие нелегальной иммиграции уголовным преступлением

Маск назвал содействие нелегальной иммиграции уголовным преступлением Пособничество нелегальной иммиграции должно быть уголовно наказуемым.
Другие страны
9 января 2024 г. 04:57
Маск назвал содействие нелегальной иммиграции уголовным преступлением

Пособничество нелегальной иммиграции должно быть уголовно наказуемым.

Как передает Report, таким мнением поделился предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

"Помощь и пособничество нелегальной иммиграции - это уголовное преступление", - написал он.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию комитета Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности, в которой сообщается, что 10 января члены комитета проведут слушания по импичменту главы министерства внутренней безопасности страны Александра Майоркаса.

Конгрессмены считают, что он не принял достаточных мер для противодействия незаконной миграции.

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