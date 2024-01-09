Маск назвал содействие нелегальной иммиграции уголовным преступлением

Пособничество нелегальной иммиграции должно быть уголовно наказуемым.

Пособничество нелегальной иммиграции должно быть уголовно наказуемым.

Как передает Report , таким мнением поделился предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

"Помощь и пособничество нелегальной иммиграции - это уголовное преступление", - написал он.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию комитета Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности, в которой сообщается, что 10 января члены комитета проведут слушания по импичменту главы министерства внутренней безопасности страны Александра Майоркаса.

Конгрессмены считают, что он не принял достаточных мер для противодействия незаконной миграции.