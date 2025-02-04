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Маск: Из-за махинаций в правительстве бюджет США теряет около $700 млрд в год

Маск: Из-за махинаций в правительстве бюджет США теряет около $700 млрд в год В результате махинаций в правительстве США бюджет страны ежегодно теряет около $700 млрд.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 11:20
Маск: Из-за махинаций в правительстве бюджет США теряет около $700 млрд в год

В результате махинаций в правительстве США бюджет страны ежегодно теряет около $700 млрд.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил глава ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

"Потери в результате махинаций в федеральном правительстве составляют почти 10% объемов всех выплат по федеральным программам, что примерно равно $700 млрд в год", - отметил он.

По его оценкам, по меньшей мере 15% от объемов выплат (около $1 трлн) составляют растраты со стороны американских чиновников.

Отметим, что ранее в январе DOGE сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало сочтенные ненужными госконтракты примерно на $420 млн. Всего же Маск рассчитывает сократить госрасходы США на $2 трлн.

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Версия на азербайджанском языке Mask: Hökumətdəki maxinasiyalar səbəbindən ABŞ büdcəsi ildə təxminən 700 milyard dollar itirir

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