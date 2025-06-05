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Маск: Имя Трампа упоминается в документах по делу Эпштейна

Маск: Имя Трампа упоминается в документах по делу Эпштейна Бизнесмен Илон Маск заявил, что действующий президент США Дональд Трамп числится в документах по делу Эпштейна.
Другие страны
5 июня 2025 г. 23:44
Маск: Имя Трампа упоминается в документах по делу Эпштейна

Бизнесмен Илон Маск заявил, что действующий президент США Дональд Трамп числится в документах по делу Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Пришло время бросить настоящую "бомбу": фигурирует в делах Эпштейна", - написал Маск.

По его словам, это является причиной по которой материалы до сих пор не были обнародованы.

Отметим, что Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в организации торговли несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. После его смерти в тюрьме вокруг дела возникло множество конспирологических теорий, особенно из-за связей Эпштейна с политиками, миллиардерами и другими влиятельными лицами.

Маск ранее неоднократно призывал к публикации полного списка лиц, упомянутых в материалах расследования.

Представители Трампа пока не прокомментировали заявление Маска.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask: Trampın adı azyaşlıların cinsi istismarı ilə bağlı sənədlərdə yer alır – buna görə onlar ictimailəşdirilmir

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