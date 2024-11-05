Маск будет следить за результатами выборов в США вместе с Трампом

Илон Маск намерен провести вечер выборов в компании бывшего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на высший государственный пост.

Илон Маск намерен провести вечер выборов в компании бывшего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на высший государственный пост.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, Маск проведет часть вечера в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где пройдут несколько мероприятий. Ожидается, что Маск войдет в узкий круг лиц, наблюдающих за результатами вместе с Трампом по мере их поступления.

Отметим, что сегодня в США проходят 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис.