Маск: Администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

Администрация экс-президента США Джо Байдена запретила главе космической корпорации SpaceX Илону Маску спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года.

Как передает Report, об этом сам Маск заявил на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

"Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов", - заявил он.

Ведущий предположил, что администрация Байдена могла запретить Маску провести операцию спасения из-за того, что это было бы плохим политическим шагом. Глава SpaceX пояснил: "Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов".

Маск отметил, что он не был удивлен таким решением, поскольку был не на лучшем счету у администрации Байдена из-за своей помощи в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Напомним, что экипаж миссии Crew-9 в 2024 году застрял на МКС из-за неисправности, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке. Астронавты изначально должны были вернуться на Землю 14 июня, позднее сроки были сдвинуты сначала на 18 июня, потом на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге астронавты вернулись на Землю 19 марта 2025 года.