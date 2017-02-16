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    Машина с российскими дипломатами попала в ДТП в Кыргызстане

    Машина с двумя сотрудниками российского посольства в Кыргызстане в четверг столкнулась с грузовым микроавтобусом в Бишкеке

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Машина с двумя сотрудниками российского посольства в Кыргызстане столкнулась с грузовым микроавтобусом в Бишкеке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее местные СМИ распространили информацию, что автомобиль с дипломатическими номера, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым микроавтобусом по дороге в аэропорт "Манас". В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Оба водителя госпитализированы.

    "Информацию о факте ДТП мы подтверждаем, больше пока никакой информации дать не можем. В настоящий момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия находятся представители посольства", - заявила пресс-секретарь российского дипломатического представительства Дарья Пахомова.

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