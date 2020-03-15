​Марокко приостанавливает авиасообщение с 21 страной

Власти Марокко решили приостановить авиасообщение с 21 страной, в том числе с Грецией, Норвегией и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство иностранных дел Марокко.

"В числе превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято решение прекратить полеты до дальнейшего уведомления в и из 21 страны, в числе которых Египет, Бахрейн, ОАЭ, Греция, Норвегия, Швеция, Швейцария и Сенегал", - цитирует госагентство новостей Марокко MAP сообщение МИД.

Напомним, что ранее власти Марокко временно прекратили полеты в Германию, Нидерланды, Бельгию и Португалию из-за обнаруженных там случаев заражения COVID-19.