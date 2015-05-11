Марокканский истребитель из состава ВВС коалиции пропал в Йемене

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Марокканский истребитель F-16, принимающий участие в боевых действиях на территории Йемена в составе ВВС международной коалиции, пропал в воскресенье, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Королевских вооруженных сил Марокко.

Также в заявлении отмечается, что пилот второго истребителя, входящего в состав марокканской эскадрильи, сообщил, что не увидел, удалось ли пилоту пропавшего истребителя катапультироваться, когда самолет был сбит в 18:00 по местному времени, отмечает со ссылкой на РИА "Новости".