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Марко Рубио: В ближайшие часы ожидается деэскалация в Сирии

Марко Рубио: В ближайшие часы ожидается деэскалация в Сирии Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в течение ближайших часов ожидается реальная деэскалация ситуации в Сирии.
Другие страны
16 июля 2025 г. 20:38
Марко Рубио: В ближайшие часы ожидается деэскалация в Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в течение ближайших часов ожидается реальная деэскалация ситуации в Сирии.

Об этом передает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, недавние столкновения привели к недопониманию между правительствами Израиля и Сирии, что вызвало масштабные удары ЦАХАЛ по позициям сирийского режима.

"Мы движемся к настоящей деэскалации, и надеемся вскоре вернуться к оказанию помощи Сирии в восстановлении страны и достижении более стабильной ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Рубио журналистам в Овальном кабинете.

Он отметил, что США рассчитывают на прогресс уже в ближайшие часы.

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