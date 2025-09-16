Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 09:41
Катар и США близки к заключению соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио также призвал Катар продолжать посредничество между Израилем и ХАМАС для достижения режима прекращения огня в секторе Газа.
"Если какая-то страна в мире и может помочь в этом вопросе, то это Катар. Они могут это сделать", - сказал Рубио.
Последние новости
09:54
В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержанПроисшествия
09:48
Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в БританииФинансы
09:41
Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничествуДругие страны
09:39
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭнергетика
09:34
Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАСДругие страны
09:30
Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в ПортугалииФутбол
09:27
В двух районах Баку не будет газаЭнергетика
09:26
ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении РоссииДругие страны
09:23