Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 09:41
    Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству

    Катар и США близки к заключению соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио также призвал Катар продолжать посредничество между Израилем и ХАМАС для достижения режима прекращения огня в секторе Газа.

    "Если какая-то страна в мире и может помочь в этом вопросе, то это Катар. Они могут это сделать", - сказал Рубио.

    Израиль США ХАМАС Катар Ближний Восток
    Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlar

    Последние новости

    09:54

    В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержан

    Происшествия
    09:48

    Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в Британии

    Финансы
    09:41

    Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству

    Другие страны
    09:39

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:34

    Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС

    Другие страны
    09:30

    Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии

    Футбол
    09:27

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:26

    ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    09:23

    Команда U-19 "Карабаха" начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол
    Лента новостей