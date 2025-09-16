Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству

Катар и США близки к заключению соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио также призвал Катар продолжать посредничество между Израилем и ХАМАС для достижения режима прекращения огня в секторе Газа.

"Если какая-то страна в мире и может помочь в этом вопросе, то это Катар. Они могут это сделать", - сказал Рубио.