    • 26 марта, 2026
    • 17:23
    Марк Рютте: Странам НАТО нужно производить больше вооружения

    Объемы производства вооружения странами НАТО недостаточны.

    Как передает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    "В настоящий момент наша оборонная промышленность попросту производит недостаточно много. Мы также недостаточно быстро внедряем инновации. Мы становимся лучше в этих вопросах, но нам нужно сделать еще больше усилий", - сказал он.

    При этом Рютте подчеркнул, что странам альянса удалось увеличить производство боеприпасов в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Но по его мнению, такое производство нужно еще больше увеличивать.

    Генсек добавил, что тема наращивания производства вооружения станет одной из основных на саммите НАТО в Анкаре (в начале июля - ред.).

    По данным альянса, НАТО в течение 2025 года организовало более 120 военных учений.

    Марк Рютте Североатлантический альянс (НАТО) Производство вооружения
    Mark Rütte: NATO ölkələri daha çox silah istehsal etməlidirlər
    Ты - Король

