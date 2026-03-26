Марк Рютте: Странам НАТО нужно производить больше вооружения

Объемы производства вооружения странами НАТО недостаточны.

Как передает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"В настоящий момент наша оборонная промышленность попросту производит недостаточно много. Мы также недостаточно быстро внедряем инновации. Мы становимся лучше в этих вопросах, но нам нужно сделать еще больше усилий", - сказал он.

При этом Рютте подчеркнул, что странам альянса удалось увеличить производство боеприпасов в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Но по его мнению, такое производство нужно еще больше увеличивать.

Генсек добавил, что тема наращивания производства вооружения станет одной из основных на саммите НАТО в Анкаре (в начале июля - ред.).

По данным альянса, НАТО в течение 2025 года организовало более 120 военных учений.