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Рютте: Союзники НАТО выделили $1 млрд на вооружение Украины

Рютте: Союзники НАТО выделили $1 млрд на вооружение Украины Союзники НАТО (Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция) выделили более $1 млрд на закупку американского вооружения для Украины.
Другие страны
5 августа 2025 г. 21:02
Рютте: Союзники НАТО выделили $1 млрд на вооружение Украины

Союзники НАТО (Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция) выделили более $1 млрд на закупку американского вооружения для Украины.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в соцсети X.

"Приветствую выделение более $1 млрд союзниками (Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция) на закупку американского вооружения для Украины, координируемую НАТО. Эта поддержка очень важна для спасения жизней, помощи Украине в самообороне и достижения справедливого и устойчивого мира", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Rutte: NATO-nun müttəfiqləri Ukraynanı silahlandırmaq üçün bir milyard dollar ayırıblar

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