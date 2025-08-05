Рютте: Союзники НАТО выделили $1 млрд на вооружение Украины

Союзники НАТО (Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция) выделили более $1 млрд на закупку американского вооружения для Украины.

Союзники НАТО (Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция) выделили более $1 млрд на закупку американского вооружения для Украины.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в соцсети X.

"Приветствую выделение более $1 млрд союзниками (Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция) на закупку американского вооружения для Украины, координируемую НАТО. Эта поддержка очень важна для спасения жизней, помощи Украине в самообороне и достижения справедливого и устойчивого мира", - написал он.