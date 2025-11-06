Марк Рютте: НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

Страны-члены НАТО смогли обогнать Россию по темпам производства боеприпасов.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте на форуме НАТО.

"До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники по НАТО вместе взятые. Но теперь это не так. По всему альянсу мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие", - сказал он.

Рютте также подчеркнул, что на сегодняшний день, в рамках НАТО производится больше боеприпасов чем за последние два десятилетия, и призывал продолжать темпы перевооружения для поддержания инициативы.

"Нам нужно закрепить этот прогресс в других областях, от высокотехнологичной противовоздушной обороны до недорогих беспилотных перехватчиков", - заявил генсек.

Рютте также призвал предпринимателей предлагать инновационные идеи для укрепления обороноспособности и создавать новые технологии. Он также отметил, что альянс будет поддерживать стартапы для их испытаний.

"Нам нужно то, что вы можете предложить, и мы живем в свободном обществе, где ваше творчество может процветать. Так что делитесь своими идеями, испытывайте свою изобретательность и используйте НАТО в качестве испытательного полигона", - сказал он.

Рютте также отметил, что будучи генеральным секретарем альянса, он будет продвигать инновационные решения в переговорах с главами государств, чтобы ускорить процесс внедрения технологий.

"Вы ждете, пока правительства подпишут долгосрочные контракты. Я знаю, и вы правы. Иногда правительствам приходится это делать, но я могу сказать вам, что, когда дело доходит до увеличения инвестиций в нашу оборону, у них есть политическая воля. <...> Со своей стороны, я буду продолжать делать все возможное, чтобы убедить правительства перейти от слов к делу и подписать контракты. Я обещаю, что мы в НАТО сделаем все возможное, чтобы ускорить закупки и продолжать поддерживать инновации", - заключил он.