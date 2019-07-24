Марк Эспер официально стал новым министром обороны США - ОБНОВЛЕНО

Новым министром обороны США в среду официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии выдвинувшего его кандидатуру Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник кандидатуру Эспера утвердил сенат. Таким образом, Пентагон впервые за более чем полгода получил действующего главу - без приставки "исполняющий обязанности".

Предыдущий полномочный министр обороны Джеймс Мэттис, который занимал пост с самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года.

***21:09/ 23 Июль

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hill.

Издание отмечает, что Пентагон возглавит постоянный руководитель впервые с декабря 2018 года.

15 июля президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе.