Марио Драги вновь заявил, что уйдет в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в четверг в нижней палате парламента, что отправляется к президенту республики Серджо Маттарелле, чтобы подать в отставку.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в четверг в нижней палате парламента, что отправляется к президенту республики Серджо Маттарелле, чтобы подать в отставку.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях", - сказал Драги.

В среду верхняя палата (Сенат) выразила премьеру доверие, но с минимальным числом голосов. В голосовании приняли участие менее половины сенаторов при отказе от участия сразу трех партий - Движения "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", входящих в правящую коалицию.

Драги уже на прошлой неделе подал в отставку, которая была отклонена президентом, поскольку формально правительство не утрачивало поддержку парламентского большинства. К нынешнему кризису власти привело неучастие одной из правящих партий - Движения "5 звезд" - в голосовании по вопросу о доверии, увязанному с принятием законопроекта, положения которого не устраивали ее представителей.

Нынешнее правительство - результат формирования широкой коалиции "национального единства" после очередного правительственного кризиса и падения в начале 2021 года кабинета Джузеппе Конте, который сейчас возглавляет Движение "5 звезд". Министерские портфели были распределены между представителями всех партий, поддержавших кабинет во главе с Драги.

Среди возможных вариантов дальнейшего развития событий - роспуск парламента и объявление новых парламентских выборов. Драги при этом может выполнять "текущие обязанности" до формирования нового правительства по итогам выборов.