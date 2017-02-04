Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен считает необходимым выход Франции из состава НАТО.

Как передает Report, об этом она заявила в своей предвыборной программе.

Среди 144 обещаний Ле Пен — референдум о выходе Франции из ЕС, введение квот на прием мигрантов, понижение пенсионного возраста, увеличение социальных выплат и снижение подоходного налога.

«Прежде всего, цель этой программы — вернуть свободу Франции и дать людям право голоса», — сказала она.