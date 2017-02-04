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    Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО

    Об этом она заявила в своей предвыборной программе

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен считает необходимым выход Франции из состава НАТО.

    Как передает Report, об этом она заявила в своей предвыборной программе.

    Среди 144 обещаний Ле Пен — референдум о выходе Франции из ЕС, введение квот на прием мигрантов, понижение пенсионного возраста, увеличение социальных выплат и снижение подоходного налога.

    «Прежде всего, цель этой программы — вернуть свободу Франции и дать людям право голоса», — сказала она.

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