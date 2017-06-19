Марин Ле Пен впервые вошла в состав Национального собрания Франции

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен впервые вошла в состав нижней палаты парламента Франции.

Как передает Report, по итогам выборов в Национальное собрание Ле Пен получила около 59% голосов в своем избирательном округе на северо-западе страны.

Согласно предварительным данным, "Национальный фронт" может получить в Национальном собрании от четырех до шести мандатов. Это не позволит членам партии создать собственную фракцию в нижней палате парламента, так как для этого нужно иметь не менее 15 мест.