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    Марин Ле Пен впервые вошла в состав Национального собрания Франции

    Национальный фронт может получить в Национальном собрании от четырех до шести мандатов© Courtesy İmage

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен впервые вошла в состав нижней палаты парламента Франции.

    Как передает Report, по итогам выборов в Национальное собрание Ле Пен получила около 59% голосов в своем избирательном округе на северо-западе страны.

    Согласно предварительным данным, "Национальный фронт" может получить в Национальном собрании от четырех до шести мандатов. Это не позволит членам партии создать собственную фракцию в нижней палате парламента, так как для этого нужно иметь не менее 15 мест.

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