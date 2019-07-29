​Марихуану разрешили в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.

Как передаёт Report, теперь хранение марихуаны будет облагаться штрафами.

Уточняется, что при обнаружении до одной унции (28 граммов) наркотика человек должен будет оплатить штраф в размере $50, а если хранится от 1-2 унций — $200. Хранение большего количества марихуаны будет расцениваться как незначительно еуголовное правонарушение.

Кроме того, в документе содержится процедура снятия судимости с осужденных за хранение, которых в Нью-Йорке проживает около 200 тыс. человек.

Закон вступит в силу через 30 дней.