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Марчел Чолаку подтвердил свою отставку с поста премьера Румынии

Марчел Чолаку подтвердил свою отставку с поста премьера Румынии Премьер-министр Румынии и глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку подал в отставку.
Другие страны
5 мая 2025 г. 21:19
Марчел Чолаку подтвердил свою отставку с поста премьера Румынии

Премьер-министр Румынии и глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на Digi24, это произошло после результатов первого тура президентских выборов.

"В декабре было сформировано коалиционное правительство с двумя целями: обеспечить стабильное правительство и выдвинуть кандидата, который выиграет президентские выборы в Румынии. Одна из двух целей нас подвела. Мы видели, как румыны проголосовали вчера, это означает, что правящая коалиция не имеет легитимности. Я предложил своим коллегам выйти из правящей коалиции, что неявно ведет к моей отставке с должности премьер-министра, что я и сделаю после встречи с вами", - заявил Чолаку.

Он также подчеркнул, что выбрал не поддерживать публично ни одного из двух кандидатов во втором туре.

"Вместо того, чтобы следующий президент сменил меня, я решил уйти в отставку", - подчеркнул премьер.

Напомним, что 4 мая 2025 года в Румынии состоялись президентские выборы. Конституционный суд отменил результаты предварительного голосования, проведенного в ноябре 2024 года. Тогда суд сначала подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение.

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Версия на азербайджанском языке Marsel Çolaku Rumıniyanın Baş naziri vəzifəsindən istefa verib

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