Манифестации сторонников и противников Дилмы Руссефф состоялись в 21 регионе Бразилии

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Акции, организованные сторонниками и противниками временно отстраненной от должности президента Бразилии Дилмы Руссефф, прошли в 21 регионе Бразилии. Как cообщает Report cо ссылкой на ТАСС, самые многочисленные митинги состоялись в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Большинство манифестаций прошли мирно. Единственный инцидент был зафиксирован в городе Куритиба на юге страны, где несколько противников Руссефф окружили известную в Бразилии актрису Летисию Сабателлу, которая является активной сторонницей отстраненной от должности президента, и начали выкрикивать оскорбления в ее адрес. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

По словам председателя Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Рикарду Левандовски, финальная стадия процесса импичмента Руссефф начнется 29 августа. Рассмотрение вопроса займет около недели.