Мандат трибунала по Ливану продлили на три года

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Мандат Специального трибунала по Ливану, расследующий убийство премьер-министра Рафика Харири, продлен на три года. Такое решение принял в пятницу, 2 января, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает пресс-служба всемирной организации.

Как отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru, ливанский трибунал является независимым органом правосудия. Он был создан по просьбе ливанских властей и наделен юрисдикцией расследовать совершенное 14 февраля 2005 года террористическое нападение, приведшее к гибели Харири и еще 22 человек. Этому судебному органу поручены также дела тех лиц, которые обвиняются в совершении других нападений в Ливане в период с 1 октября 2004 года по 12 декабря 2005 года. Штаб-квартира трибунала расположена в Гааге.

30 июня 2011 года трибунал направил генеральному прокурору и ливанскому Верховному суду обвинительное заключение и ордера на арест пятерых обвиняемых по делу об убийстве Харири.

16 января 2014 года трибунал приступил к заочному суду над четырьмя подозреваемыми в убийстве Харири. Все они являются активистами шиитского движения «Хизбалла», которое заявило о своей непричастности к убийству и отказалось выдавать своих людей.

Харири представлял интересы ливанских суннитов. Он находился в жесткой оппозиции «Хизбалле» и ее покровителям из Сирии. После его убийства в Ливане начались волнения, участники которых вынудили размещенный в ней сирийский контингент покинуть страну.