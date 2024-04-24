Малый южнокорейский спутник Neonsat-1 вывели на орбиту

Малый спутник Neonsat-1 южнокорейской разработки выведен на целевую орбиту с помощью ракеты компании Rocket Lab, запущенной с космодрома в Новой Зеландии.

Малый спутник Neonsat-1 южнокорейской разработки выведен на целевую орбиту с помощью ракеты компании Rocket Lab, запущенной с космодрома в Новой Зеландии.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Спутник был выведен на высоту 520 км через 50 минут после старта. Аппарат был разработан Институтом науки и технологий Республики Корея и предназначен для наблюдения за Корейским полуостровом.

Всего планируется запустить 11 спутников Neonsat-1. В июне 2026 года ожидается запуск пяти спутников, еще пять аппаратов будут выведены на орбиту в сентябре 2027 года.