О нас

Малый южнокорейский спутник Neonsat-1 вывели на орбиту

Малый южнокорейский спутник Neonsat-1 вывели на орбиту Малый спутник Neonsat-1 южнокорейской разработки выведен на целевую орбиту с помощью ракеты компании Rocket Lab, запущенной с космодрома в Новой Зеландии.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 05:16
Малый южнокорейский спутник Neonsat-1 вывели на орбиту

Малый спутник Neonsat-1 южнокорейской разработки выведен на целевую орбиту с помощью ракеты компании Rocket Lab, запущенной с космодрома в Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Спутник был выведен на высоту 520 км через 50 минут после старта. Аппарат был разработан Институтом науки и технологий Республики Корея и предназначен для наблюдения за Корейским полуостровом.

Всего планируется запустить 11 спутников Neonsat-1. В июне 2026 года ожидается запуск пяти спутников, еще пять аппаратов будут выведены на орбиту в сентябре 2027 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi