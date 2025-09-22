Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    • 22 сентября, 2025
    • 14:23
    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Мальта объявит о своем официальном признании палестинского государства сегодня на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны.

    "Признание Палестинского государства является историческим, и Мальта остается приверженной достижению мира в регионе", - сказал он.

    Премьер-министр Мальты Роберт Абела впервые объявил о планах признания палестинского государства в мае, но конференция ООН была позже отложена.

    Напомним, ранее, в воскресенье, о признании Палестины объявили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Ожидается, что Франция и несколько других государств примут такое же решение в понедельник.

