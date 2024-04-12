Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году

Мали больше не хочет использовать франк КФА в качестве валюты, отказ от него может произойти в текущем году, но пока этот вопрос на стадии обсуждения.

Мали больше не хочет использовать франк КФА в качестве валюты, отказ от него может произойти в текущем году, но пока этот вопрос на стадии обсуждения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный контролер государственных услуг африканской страны Бадра Алу Кулибали.

Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля), подчеркнув, что страны не могут больше быть дойной коровой Франции. В настоящее время в Мали в качестве платежной единицы используется франк КФА.