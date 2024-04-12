О нас

Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году

Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году Мали больше не хочет использовать франк КФА в качестве валюты, отказ от него может произойти в текущем году, но пока этот вопрос на стадии обсуждения.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 10:32
Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году

Мали больше не хочет использовать франк КФА в качестве валюты, отказ от него может произойти в текущем году, но пока этот вопрос на стадии обсуждения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный контролер государственных услуг африканской страны Бадра Алу Кулибали.

Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля), подчеркнув, что страны не могут больше быть дойной коровой Франции. В настоящее время в Мали в качестве платежной единицы используется франк КФА.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi