Малазийская полиция задержала гражданина КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Малазийские полицейские арестовали четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, им оказался 47-летний гражданин КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает малазийская газета "Синчжоу Жибао" со ссылкой на источники.

По данным издания, полицейские в пятницу вечером арестовала в Куала-Лумпуре мужчину, который предположительно имеет отношение к убийству Ким Чен Нама. Сообщается, что подозреваемому 47 лет. Во время задержания при нем имелся паспорт гражданина КНДР. В настоящее время полиция проверяет его достоверность. Отмечается, что в паспорте у мужчины есть отметки о многократных визитах в Малайзию.

Кроме того, как пишет газета China Press, полиция распространила по всем полицейским участкам фотографии четырех мужчин, подозреваемых в убийстве, объявив их в розыск.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух женщин по подозрению в убийстве, 29-летнюю гражданку Вьетнама и 25-летню гражданку Индонезии, а после 26-летнего гражданина Малайзии, который являлся молодым человеком индонезийки.