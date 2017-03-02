Малайзия отменяет безвизовый режим с КНДР

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Власти Малайзии приняли решение отменить безвизовый режим с Северной Кореей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ахмада Захида Хамиди.

По словам Хамиди, соответствующая мера была предпринята из соображений безопасности. Визовый режим для граждан Северной Кореи начнет действовать с 6 марта.

Ким Чон Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура его отравили нервно-паралитическим веществом VX. Власти Южной Кореи и Малайзии полагают, что в убийстве участвовали агенты Северной Кореи. Полиция Малайзии выявила восемь граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству, и еще несколько граждан других стран, двум из которых уже предъявлены обвинения.