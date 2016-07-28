 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Мальта выдворила около 20 граждан КНДР

    Это первый в Евросоюзе случай выдворения северокорейских граждан

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Правительство Мальты фактически выдворило около 20 граждан КНДР, не продлив им визы. 

    Как сообщает Report, об этом передает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

    По его данным, это первый в Евросоюзе случай выдворения северокорейских граждан из опасений, что зарабатываемая ими валюта идет на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна.

    Рабочие КНДР трудились на Мальте на стройках и фабриках, в частности, в компаниях Rite Mix и Leisure Clothing. Представители этих компаний подтвердили агентству Рёнхап, что северокорейские сотрудники их покинули.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi