​Мальта выдворила около 20 граждан КНДР

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Правительство Мальты фактически выдворило около 20 граждан КНДР, не продлив им визы.

Как сообщает Report, об этом передает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По его данным, это первый в Евросоюзе случай выдворения северокорейских граждан из опасений, что зарабатываемая ими валюта идет на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна.

Рабочие КНДР трудились на Мальте на стройках и фабриках, в частности, в компаниях Rite Mix и Leisure Clothing. Представители этих компаний подтвердили агентству Рёнхап, что северокорейские сотрудники их покинули.