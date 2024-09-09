Макрона освистали во время церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже

Зрители освистали президента Франции Эмманюэля Макрона во время церемонии закрытия летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Зрители освистали президента Франции Эмманюэля Макрона во время церемонии закрытия летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Во время церемонии Макрон появился на табло арены вместе с президентом Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсом. В этот момент на трибунах "Стад де Франс" раздался оглушительный свист. Ранее Макрон был освистан во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия летней Олимпиады, а также на закрытии Игр 11 августа.

Церемония закрытия Паралимпиады прошла в воскресенье на стадионе "Стад де Франс" в столице Франции.

В субботу тысячи французов вышли на демонстрации в разных регионах страны в знак протеста из-за назначения премьер-министром Мишеля Барнье. В Париже 26 тыс. человек приняли участие в манифестации с требованием отставки Макрона.