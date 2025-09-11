Макрон заявил об отправке в Польшу трех истребителей Rafale

Франция на фоне вторжения в Польшу российских дронов направляет Варшаве три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства этой страны и других государств на востоке Европы.

Как передает Report, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

"После вторжений российских дронов в Польшу я принял решение направить три истребителя Rafale для содействия защите польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО совместно с нашими союзниками", - говорится в публикации.

Макрон добавил, что взял на себя это обязательство вчера перед премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО и с премьер-министром Великобритании, который также участвует в обороне восточного фланга

"Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом. Мы не уступим растущему запугиванию со стороны России", - заключил президент Франции.