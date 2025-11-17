Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 19:50
    Макрон заявил о совместной работе ЕС и США над усилениями санкций против РФ

    Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз и США совместно работают над усилением антироссийских санкций и противодействия "теневому флоту" РФ.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    Макрон выразил надежду на то, что российско-украинскую войну удастся завершить до 2027 года, отметив важнейшее значение объединения ЕС с США и ключевыми партнерами для продолжения давления на РФ.

    Французский лидер добавил, что решение о введении санкций против нефтяных гигантов России является "поворотным моментом". По его мнению, это "начнет давать свои плоды одновременно с усилением наших действий против российского "теневого флота", который финансирует более трети российских военных действий".

    Макрон убежден, что необходимо продолжать давление на РФ и диалог в сотрудничестве с США.

    "Со своей стороны, я по-прежнему решительно настроен достичь этого мира. Я считаю, что нужно продолжать усиливать давление, как мы это делаем с помощью санкций и борьбы с "теневым флотом"",- заявил президент Франции.

    Франция Россия Украина Эмманюэль Макрон санкции теневой флот
    Makron: Aİ və ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi üzərində birgə işləyir

