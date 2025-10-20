Макрон: Встреча "коалиции желающих" по Украине состоится в Лондоне 24 октября
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 18:53
Встреча "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву состоится в Лондоне 24 октября.
Как передает Report, об этом на пресс-конференции лидеров стран Средиземноморской группы в Словении сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"В пятницу состоится заседание "коалиции желающих", которое будет проходить частично в очном формате, частично по видеосвязи. Некоторые из нас соберутся в Лондоне", - отметил французский лидер, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
По словам Макрона, во встрече также примет участие украинский лидер Владимир Зеленский.
