Makron "İstəklilər koalisiyası"nın Ukrayna üzrə görüşünün vaxtını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 19:26
"İstəklilər koalisiyası"nın Ukraynaya yardımla bağlı görüşü oktyabrın 24-də Londonda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Aralıq dənizi Qrupu liderlərinin Sloveniyada keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Cümə günü "istəklilər koalisiyası"nın görüşü olacaq. İclas qismən fiziki iştirak, qismən də videokonfrans vasitəsilə qoşulma ilə baş tutacaq. Bəzilərimiz Londonda toplaşacağıq", - çıxışı Yelisey Sarayının "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yayımlanan Fransa lideri deyib.
Makronun sözlərinə görə, görüşdə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski də iştirak edəcək.
Son xəbərlər
19:26
Foto
"AzərEnerji" energetiklər günü ilə bağlı tədbirlər keçiribEnergetika
19:26
Makron "İstəklilər koalisiyası"nın Ukrayna üzrə görüşünün vaxtını açıqlayıbDigər ölkələr
19:11
"Yuventus" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
19:10
Türkiyə və Yunanıstan XİN başçıları görüşübRegion
19:07
Foto
Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşübXarici siyasət
19:02
Lavrov Rubio ilə ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
18:59
Netanyahu: İsrail Qəzzaya 153 ton bomba atıbDigər ölkələr
18:55
Foto
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT-nin aparıcı qurumları ilə əməkdaşlığını gücləndirirXarici siyasət
18:48
Foto