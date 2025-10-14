Макрон впервые не вошел в топ-50 любимых политиков французов

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым действующим президентом страны, который не попал в барометр Ifop-Fiducial "Пятьдесят любимых политических личностей французов".

Как передает Report, об этом сообщает издание Paris Match.

По данным опроса, Макрон занимает 51-е место, с почти равными результатами с Франсуа Байру (21,5 % против 21,9 % положительных оценок). Его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд никогда не опускались ниже 43-го места во время своих президентских сроков.

"78% опрошенных французов имеют теперь отрицательное мнение об Эмманюэле Макроне (против 70 % в прошлом месяце)", - отметил генеральный директор Ifop Фредерик Даби.