Макрон впервые не вошел в топ-50 любимых политиков французов
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 21:11
Президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым действующим президентом страны, который не попал в барометр Ifop-Fiducial "Пятьдесят любимых политических личностей французов".
Как передает Report, об этом сообщает издание Paris Match.
По данным опроса, Макрон занимает 51-е место, с почти равными результатами с Франсуа Байру (21,5 % против 21,9 % положительных оценок). Его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд никогда не опускались ниже 43-го места во время своих президентских сроков.
"78% опрошенных французов имеют теперь отрицательное мнение об Эмманюэле Макроне (против 70 % в прошлом месяце)", - отметил генеральный директор Ifop Фредерик Даби.
